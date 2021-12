21 dicembre 2021 a

Torino, 21 dic. - (Adnkronos) - La Juventus è in vantaggio per 1-0 sul Cagliari al termine del primo tempo dell'anticipo della 19esima giornata di Serie A in corso di svolgimento all'Allianz Stadium di Torino. A decidere sin qui il match il gol di Kean al 40'.