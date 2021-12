Calcio: Collavino (dg Udinese), 'situazione paradossale, noi a Roma senza 7 positivi'

21 dicembre 2021 a

Udine, 21 dic. - (Adnkronos) - "Una situazione paradossale, abbiamo aspettato, l'arbitro ha fatto quello che doveva. Si lavora tanto per creare momenti virtuosi all'intero di un campionato. Tutto questo stava avvenendo, si andava in una direzione virtuosa che ci avrebbe permesso di assistere questa sera a una buona prestazione. Del resto si organizzano le partite per essere giocate, i problemi li abbiamo tutti, noi con 7 positivi siamo andati a giocare l'anno scorso a Roma contro la Lazio e abbiamo vinto". Lo dice il direttore generale dell'Udinese Franco Collavino, in merito alla mancata partita con la Salernitana. Il match non si è disputato per la decisione della Asl di Salerno di non far partire i granata per alcune positività all'interno del gruppo squadra. "Se hai 2 positivi e non si gioca si rischia di mettere in discussione la regolarità del campionato. Ora, a campionato in corso, è difficile trovare e inserire nuove regole e nuovi protocolli. È una situazione veramente complicata, vediamo nei prossimi giorni e nelle prossime ore", conclude Collavino a Udinese Tv.