Autodromo Monza: Monti (Lega), 'bene emendamento che stanzia 20 mln'

Milano, 21 dic. (Adnkronos) - “Finalmente Roma e il governo hanno riconosciuto l'eccellenza di Monza e l'importanza strategica, per tutto il Paese, di investire sull'autodromo brianzolo che è patrimonio mondiale del Motorsport. Ringrazio il senatore della Lega Massimiliano Romeo che ha portato avanti, in Parlamento, la richiesta dell'autodromo”. Lo afferma Andrea Monti, vicecapogruppo della Lega in Regione Lombardia, che commenta la notizia dello stanziamento di 20 milioni di euro, a favore dell'Autodromo di Monza, nella prossima manovra di Bilancio del governo.

“Il via libera è arrivato in Commissione Bilancio del Senato, grazie ad un emendamento presentato dalla Lega ed approvato – continua Monti – a dimostrazione di come la presenza degli uomini della Lega ad ogni livello, in Regione come in Parlamento, sia fondamentale per la difesa del nostro autodromo. Noi in Regione continueremo a fare la nostra parte, lavorando per il futuro del circuito monzese. Un adeguato strumento, da mettere subito in campo, potrebbe essere la costituzione di un Comitato per le Celebrazioni del Centenario”.