Editoria: Moles, 'superare gara per agenzie? Tavolo tecnico per scelta migliore'**

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Superare la gara per le agenzie? Non posso dire oggi se il sistema delle gare è superato o meno perché esprimerei una mia opinione. Tendo a mettere da parte la mia opinione, considerando che il mio ruolo deve avere super partes" ma "tutto il percorso fatto a sostegno e tutela, credo denoti quella che è la mia linea: non trovo che sia giusto né corretto danneggiare alcuno". Così il sottosegretario con delega all'Editoria Giuseppe Moles presentando lo studio 'Il sostegno all'editoria nei principali Paesi d'Europa".

"Grazie al risultato utile ottenuto attraverso il tavolo tecnico dell'Inpgi, credo sia giusto la scelta di fare qualcosa di simile che possa valutare quella che possa essere la soluzione migliore e più utile, fermo restando che la situazione rispetto al triennio precedente è mutata".

"Nei prossimi giorni -sottolinea Moles- formalizzeremo il tutto, non credo che saranno tempi lunghissimi, no alla calende greche. Quando parlo di breve proroga non possono essere tre anni: parliamo di due o tre mesi i lavori della commissione per fornire i pareri tecnici al governo".