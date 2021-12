Editoria: Moles, 'agenzie bene primario, tavolo tecnico in tempi brevi'**

21 dicembre 2021 a

Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Le agenzie sono un bene primario e la scelta che ho fatto è stata quella di prorogare brevissimamente l'attuale sistema per istituire una commissione a Palazzo Chigi, che possa in tempi brevi e in maniera assolutamente condivisa individuare la soluzione che tutti gli attori interessati possano ritenere utile e consona e per la tutela dei livelli occupazionali". Così il sottosegretario con delega all'Editoria Giuseppe Moles presentando lo studio 'Il sostegno all'editoria nei principali Paesi d'Europa".

"Evidentemente la situazione è diversa da quella precedente anche per crisi sanitaria. E ritengo sia utile aprire un tavolo tecnico, un po' alla stregua del tavolo sull'Inpgi, in cui sentire tutti gli stakeholder del settore.