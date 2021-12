Ue: Mattarella, 'Italia ha contribuito a nuovo corso, ora non si torni indietro'

20 dicembre 2021 a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "L'Europa resta una realtà imprescindibile per l'Italia. L'Unione europea è il nostro primo ambito d'azione, e per questo siamo impegnati a potenziarne le istituzioni e le politiche a favore delle imprese, delle società, dei cittadini. Abbiamo contribuito a un nuovo corso dell'Europa, adesso vogliamo che non si torni indietro e che si proceda su questa strada, a partire dalla Conferenza sul futuro dell'Unione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per lo scambio di auguri con i rappresentanti delle Istituzioni.