Tianma presenta quattro display Micro-LED in occasione della conferenza Micro-LED Ecosystem Alliance 2021

XIAMEN, Cina, 20 dicembre 2021 /PRNewswire/ -- Tianma Microelectronics Co., Ltd. ("Tianma", 000050.SZ) ha tenuto la conferenza inaugurale 2021 di Micro-LED Ecosystem Alliance a Xiamen, Cina, il 17 dicembre scorso. Molti rappresentanti dei principali produttori, nonché esperti del settore e accademici di tutto il mondo si sono riuniti per discutere le sfide tecniche nella produzione di Micro-LED e di applicazioni delle tecnologie Micro-LED nonché delle prospettive future del settore. Alla conferenza, Tianma ha presentato quattro nuovi tipi di display Micro-LED - spliced, trasparenti, flessibili e rigidi - ampliando la gamma di tecnologie per display all'avanguardia e innovative dell'azienda.

Display Micro-LED spliced da 5,04"

Il Micro-LED spliced da 5,04" presenta l'unità spliced con i più elevati PPI (Pixels per inch, Pixel per pollice) al mondo, risoluzione a schermo singolo 480*320, passo pixel di 222um e unità LTPS TFT. È progettato con gate-on-array (GOA) in pixel, mentre la tecnologia di taglio ad alta precisione e il packaging integrato offrono un display con una distanza di quasi 0 mm e uno splicing infinito di 2*N. I modelli in esposizione includono splicing a due pezzi e quattro pezzi, entrambi adatti a vari scenari.

Display Micro-LED trasparente da 9,38"

Il prodotto è il primo display Micro-LED a passo pixel piccolo al mondo con trasparenza >70%, risoluzione 960*480, passo pixel di 222um e unità LTPS TFT.

Il display trasparente di seconda generazione di Tianma, basato sulla versione della prima generazione che ha una trasparenza > 60%, garantisce trasmissione più elevata, dimensioni maggiori e una migliore uniformità attraverso un design a pixel ottimizzati e un sofisticato processo di impilamento TFT. L'applicazione più comune è il display sui finestrini per auto e sui parabrezza.

Display Micro-LED flessibile da 7,56"

È il primo display Micro-LED al mondo con una curvatura di 5 mm, conforme alle più rigorose specifiche tecniche. Adotta il substrato PI e la modalità di incapsulamento flessibile, che è compatibile con curve concave e convesse. Con una risoluzione di 720*480, un PPI di 114 e un'unità LTPS TFT, è dotato di colori brillanti per applicazioni come ad esempio i display del settore automobilistico.

Display Micro-LED rigido da 11,6"

Il primo display Micro-LED di dimensioni medie ad alta risoluzione al mondo soddisfa i requisiti delle console o degli strumenti di visualizzazione automobilistici di fascia alta: dimensioni >10" e PPI >200. Con una risoluzione di 2470*960, un PPI di 228 e un'unità LTPS TFT, questo display è adatto a molte applicazioni su auto e altri veicoli.

In linea con le nuove esigenze del mercato, Tianma è costantemente alla ricerca di innovazioni tecnologiche

Con l'emergere di nuove applicazioni nell'era del 5G, gli aggiornamenti dei prodotti display sono diventati una tendenza inevitabile in tutto il settore. Micro-LED, una nuova e relativamente recente generazione di tecnologia per display flessibili, offre maggiori vantaggi rispetto a LCD e OLED in termini di luminosità, risoluzione, rapporto di contrasto, consumo energetico, durata e stabilità termica. Guardando al futuro, le eccellenti funzionalità di questa tecnologia aprono la strada a maggiori possibilità nel campo dei display. In qualità di produttore di tecnologie innovative, Tianma è sempre al passo con le nuove richieste del mercato e cerca costantemente innovazioni tecnologiche per contribuire allo sviluppo del settore dei display.

Informazioni su Tianma

Tianma Microelectronics Co., Ltd. (Tianma) è stata fondata nel 1983 ed è quotata alla Borsa di Shenzhen (000050.SZ) dal 1995. È una società tecnologica innovativa specializzata nella fornitura di una gamma completa di soluzioni display personalizzate e di un servizio di assistenza rapido. Tianma è prevalentemente impegnata nella fornitura di display per terminali mobili smart, tra cui smartphone, tablet e dispositivi portatili avanzati, nonché di display professionali ottimizzati per applicazioni automobilistiche, mediche, POS, HMI e altre applicazioni industriali. L'azienda continua a sviluppare nuove applicazioni IoT per i mercati emergenti come ad esempio quello delle case intelligenti, dei dispositivi indossabili smart e dei sensori per offrire ai clienti una migliore esperienza del prodotto.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1712968/image_848789_5896359.jpg