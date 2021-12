Pnrr: Mattarella, 'svolta Ue merito Governi italiani, progetti per successo Italia e Europa'

20 dicembre 2021 a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "I Governi della Repubblica che si sono trovati a fronteggiare la pandemia hanno fornito un importante contributo" alla svolta europea. "Ora abbiamo il compito di dare attuazione, nei tempi previsti, al Piano nazionale di ripresa e resilienza in modo da cogliere queste opportunità storiche di innovazione e crescita. Il successo dell'Italia –per la quantità e la qualità dei nostri progetti- sarà condizione di successo per l'intera Europa". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per lo scambio di auguri con i rappresentanti delle Istituzioni.