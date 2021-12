Milano: incendio in un parcheggio, 20 mezzi in fiamme tra cui 15 auto

20 dicembre 2021 a

Milano, 20 dic. (Adnkronos) - I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti ieri sera, domenica 19 dicembre, intorno alle 23 per un incendio sviluppatosi in un piazzale di sosta in via Ripamonti 514, zona sud del capoluogo lombardo. Le fiamme hanno distrutto una ventina di mezzi parcheggiati tra cui un'autocisterna contenente oli minerali. In fiamme anche diversi container e una quindicina di auto.

L'intervento tempestivo dei mezzi dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero anche agli altri veicoli parcheggiati. Le operazioni di soccorso che hanno visto impegnati una trentina di uomini - impegnati prima nello spegnimento delle fiamme e poi alla messa in sicurezza dell'area - sono proseguite fino alle 3.30. Sul posto anche personale della polizia. Si lavora per capire le dinamiche dell'incendio.