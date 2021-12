Migranti: Mattarella, 'allarmante assenza governo europeo fenomeno'

20 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Il moltiplicarsi di focolai di tensione alle porte dell'Unione Europea e l'assenza di governo europeo dell'immigrazione sono motivo di grande preoccupazione e le conseguenze, spesso drammatiche, che ne derivano per tante persone sono allarmanti". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per lo scambio di auguri con i rappresentanti delle Istituzioni.