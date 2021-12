Mattarella: 'non rinunciamo a differenze ma uniti nelle grandi scelte'

20 dicembre 2021 a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Non rinunciamo alle differenze e alle diversità. Ma sappiamo essere uniti sulle grandi scelte, quando le circostanze della vita lo richiedono". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per lo scambio di auguri con i rappresentanti delle Istituzioni.

"L'augurio che rivolgo a voi e al nostro amato Paese –per il futuro- è che lo spirito costruttivo e collaborativo, reciprocamente rispettoso, possa divenire un tratto stabile dei rapporti istituzionali. E' questo lo spirito -ha concluso il Capo dello Stato- che ha costruito la Repubblica e ne alimenta la vita, rafforza tutte le istituzioni, conferisce autorevolezza e alimenta la fiducia nell'Italia".