Mattarella: 'Italia promuova multilateralismo efficace'

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "La gestione di queste epocali trasformazioni richiede lucidità e uno sforzo collettivo per un rafforzamento della cooperazione internazionale. Un obiettivo questo che deve rimanere al centro dell'azione della diplomazia italiana. È nostro interesse promuovere un multilateralismo veramente efficace, che offra soluzioni condivise e sostenibili a problemi come il cambiamento climatico, la definizione delle regole del mondo digitale, le migrazioni o le nuove regole del commercio internazionale; tutte questioni che non possono essere affrontate da soli, pena l'irrilevanza delle risposte". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d'Italia.