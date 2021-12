Innovazione: progettato da 6 giovani italiani il 'labirinto' che imprigiona il rumore (2)

20 dicembre 2021 a

(Adnkronos) - Il progetto è stato testato e validato al Dipartimento Energia-Denerg “Galileo Ferraris” del Politecnico di Torino, con il supporto dei professori Federico Bosia, Louena Shtrepi e Antonio Gliozzi. Inoltre è stato coinvolto come partner industriale Phononic Vibes, impresa nata nel 2018 come spin-off del Politecnico di Milano. Il progetto proseguirà nell'ambito del percorso di ricerca europeo Fet – Boheme, coordinato dall'Università di Trento e in cui sono coinvolti tra gli altri, il Politecnico di Torino, l'Imperial College di Londra e il Politecnico Federale di Zurigo (Eth).