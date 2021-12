20 dicembre 2021 a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "A Draghi per Natale regalerei un buon vino rosso, italianissimo...''. Lo dice a 'Un giorno da pecora' Giorgia Meloni. Per ubriacarsi?, scherzano i conduttori. "Ma sì, così non ci pensa...", replica divertita la leader di Fdi. A "Salvini invece", confida Meloni, "regalerei un cesto di prodotti tipici. a Letta donerei un libro, perché mi sembra una persona che legge molto...''.