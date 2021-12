Eni: produce volume 'Noi Eni' per condividere valori azienda

20 dicembre 2021 a

Milano, 20 dic. (Adnkronos) - Eni ha prodotto un volume fotografico dal titolo evocativo 'Noi Eni' con l'obiettivo di raccontare i propri valori fondanti e la cultura aziendale. È un racconto, essenzialmente in forma di immagine, fondato su parole chiave che identificano lo stile e il Dna di Eni: collaborazione, inclusione, passione per le sfide, innovazione, trasformazione. Ciascuno di questi termini è affiancato da una selezione mirata di immagini che accompagnano il lettore in un lungo viaggio che, partendo dagli anni della fondazione, giunge ai giorni nostri e proietta la società verso traguardi futuri, mostrandone la vocazione a coniugare umanesimo e tecnologia. Il volume attinge a oltre 5000 immagini dell'archivio fotografico dell'azienda.

"Attraverso questo volume abbiamo svolto una ricognizione dell'ampio e articolato percorso imprenditoriale attraverso cui si sono forgiate l'identità e la cultura aziendale di Eni. Questo viaggio nella storia ci è stato consentito dall'archivio storico di Eni, che costituisce un vero e proprio scrigno di manoscritti, fotografie e registrazioni audiovisive, e non è soltanto un 'contenitore' delle fonti del passato, ma anche una lente che consente di vedere le dinamiche del presente", spiega la presidente di Eni, Lucia Calvosa.

"Questo percorso mette in luce quanta consistenza, quanto spirito e orgoglio di appartenenza ci fossero nelle persone di Eni e quanto fosse profonda la cultura di questa impresa, consolidata da business complessi in luoghi del mondo complessi e spesso ostili. È facile venire assorbiti da tanta cultura e sentirne lo spessore e la umanità. E ciò rappresenta il valore più rilevante che permette di superare i momenti difficili e raggiungere i più grandi obiettivi, incluso quello attuale di realizzare, attraverso il percorso di decarbonizzazione, una transizione equa e inclusiva che permetta di garantire a tutti l'accesso all'energia e di preservare l'ambiente", conclude.