Emilio Parisi: “Per essere competitivi nella vendita online la consulenza è diventata strategica”

(Milano, 20/12/2021) - Sempre più aziende vogliono sviluppare un'attività di e-commerce per i propri prodotti. Ma per ottenere risultati efficaci occorre conoscere le metodologie specifiche di vendita, per evitare risultati opposti.

Milano, 20/12/2021 - Il mercato digitale è in crescita esponenziale a livello nazionale così come in tutto il resto del mondo e per un'azienda è diventato essenziale posizionarsi in questo settore di vendita. Secondo gli ultimi dati, infatti, il valore dell'e-commerce mondiale ha registrato una crescita del 18% rispetto allo scorso anno. Una sfida ambiziosa che non sempre è facile da affrontare, soprattutto se non si possiedono le giuste competenze. Il rischio è ottenere il risultato opposto e danneggiare l'immagine del proprio brand. La soluzione è affidarsi a partner strategici. L'imprenditore Emilio Parisi, con una lunga esperienza nello sviluppo di strategie per le aziende, si occupa di formazione e consulenza nelle vendite online.

“Fare e-commerce è una scelta strategica che richiede una capacità imprenditoriale specifica – sottolinea l'imprenditore Emilio Parisi, esperto nella vendita online - Oggi quasi la totalità dell'aziende vorrebbe vendere online, ma spesso non conosce bene le procedure giuste. Per soddisfare l'incremento di domanda online e supportare le nuove esigenze dei consumatori, non è sufficiente infatti aprire o potenziare un canale digitale. Per essere competitivi è necessario conoscerne i processi operativi. Per questo motivo avvalersi di una consulenza e di professionisti qualificati nelle applicazioni digitali è fondamentale”.

Un'impresa che decide di avviare una vendita online deve affrontare diversi aspetti, dal posizionamento al targeting, specifiche non sempre di competenza del proprio personale. “La nostra struttura – spiega Parisi - mette a disposizione un organico specializzato e una serie di strumenti e servizi personalizzati. Si può scegliere fra due soluzioni: pagare un canone mensile oppure stipulare una partnership”.

Chi si rivolge a Emilio Parisi, oltre ad una struttura organizzata, trova un partner strategico che conosce in modo approfondito sia il mercato commerciale che digitale. Parisi, infatti, ha sviluppato una carriera imprenditoriale con progetti di successo in diversi settori, costruendo guadagni che ormai sono milionari.

CONTATTI: [email protected]