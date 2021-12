Disabili: Nannicini (Pd), 'delega è riforma importante e ambiziosa'

20 dicembre 2021 a





Roma, 20 dic (Adnkronos) - "Il ddl delega che abbiamo approvato in Senato è una riforma importante e ambiziosa per dare risposte e rafforzare le tutele a oltre 3 milioni di cittadine e cittadini, che dimostra la volontà e l'ambizione del Parlamento e del governo, anche in interlocuzione con l'Ue con il Pnrr". Lo ha detto il senatore Tommaso Nannicini, capogruppo del Pd nella commissione Politiche Ue.

"E' un'ambizione che da adesso in poi dovrà essere espressa nella scrittura nei decreti legislativi e nell'attuazione dei principi della delega, che avrà bisogno di altri provvedimenti di riforma e di altre risorse. Da domani saremo chiamati tutti insieme a fare in 20 mesi quello che non abbiamo fatto in 20 anni e lo faremo solo se saremo consapevoli dei limiti che hanno rallentato finora l'allargamento delle tutele per le persone con disabilità negli ultimi decenni", ha spiegato ancora.

"Il primo limite è che spesso governo, Stato centrale, Inps, regioni e comuni hanno avuto modi diversi di farsi carico delle stesse responsabilità, quindi ci attende un forte lavoro di coordinamento e semplificazione -ha aggiunto Nannicini-. Il secondo limite è che il nostro sistema di welfare lascia spesso le famiglie da sole come ammortizzatore sociale di ultima istanza".