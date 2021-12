Covid: Sala 'se serve mascherine in tutta Milano'

20 dicembre 2021 a

a

a

Milano, 20 dic. (Adnkronos) - "Vediamo come va, ma se servisse, lo possiamo fare". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla possibilità di estendere a tutta la città l'obbligo di indossare la mascherina e non solo ad alcune vie del centro. A margine di un evento a Milano Sala ha spiegato di essere "in contatto con Fontana e la Moratti praticamente sempre. Vedremo cosa fare e se eventualmente estendere l'opzione della mascherina".

I dati sulla diffusione del contagio "certamente preoccupano", ma "fino a Natale la situazione sarà tranquilla, vedremo dopo. Per Capodanno abbiamo limitato i nostri eventi e lanciato dei segnali di attenzione", ha aggiunto.