Covid: Rampi (Pd), 'tampone a vaccinati per cinema e teatro da evitare in tutti i modi'

Roma, 20 dic (Adnkronos) - "Introdurre il tampone anche per i vaccinati per accedere ai luoghi della cultura come cinema e teatri è una misura da evitare in tutti i modi". Lo dice il capogruppo Pd in commissione Cultura del Senato Roberto Rampi.

"Dall'inizio della pandemia affrontiamo il tema della funzione che svolgono i luoghi della cultura e della loro sicurezza. I dati, ma anche la tipologia delle strutture, nonché il confronto con altri luoghi come mezzi di trasporto, uffici, sedi di assemblee ci permettono di dire che si possono frequentare in sicurezza e con le dovute distanze. Penso sia utile evitare ulteriori aggravi difficilmente sostenibili. La cultura ha una funzione primaria che va salvaguardata in ogni modo", conclude Rampi.