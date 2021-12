Covid: M5S, 'tamponi per vaccinati a cinema soluzione impercorribile'

20 dicembre 2021 a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - “L'obbligo di tampone anche ai vaccinati per recarsi a cinema o teatro non crediamo sia una soluzione percorribile”. Lo affermano in una nota i componenti del Comitato Istruzione e Cultura del Movimento 5 stelle Marco Bella, Luigi Gallo, Michela Montevecchi, Anna Laura Orrico, e la coordinatrice Lucia Azzolina.

“Una misura che rischierebbe di creare soltanto ulteriori disagi ad un settore che durante la pandemia ha sofferto moltissimo. Fra l'altro, parliamo di luoghi in cui il distanziamento e la mascherina, oltre al Green pass, garantiscono apprezzabili livelli di sicurezza. Chi andrebbe - conclude la nota - a cinema o teatro considerato che il tampone verrebbe a costare addirittura più dello stesso biglietto dello spettacolo? Diamo la priorità alle terze dosi di vaccino”.