Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Il sistema delle colorazioni è stata una sperimentazione che si è rivelata vincente rispetto agli altri Paesi. Ci sono state resistenze interne: i governatori volevano un lockdown per tutti, che a me sembrava ingiusto". Così il leader M5S Giuseppe Conte, leader M5S ed ex premier, ospite di 'Tagadà' su La7.