Calcio: Vialli, 'l'ospite indesiderato è con me, sono in manutenzione'

20 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Non ho ancora completato questo viaggio. L'opiste indesiderato è sempre con me, ogni tanto è più presente e a volte meno, ora sto facendo un periodo di chiamiamola 'manutenzione'. Si va avanti e speriamo che possiate sopportarmi ancora per tanti anni. Sono fiducioso e ottimista in questo senso". Sono le parole di Gianluca Vialli durante la trasmissione della tv Cremona1 in cui ha parlato del libro "Gonfia la rete", parlando del suo tumore al pancreas. "Sono veramente fortunato perché sono circondato a persone che mi danno sostegno, forza e coraggio e non finirò mai di ringraziarli".