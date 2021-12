Calcio: Ulivieri, 'Inter favorita per scudetto, squadra più gradevole da vedere'

20 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "L'inter sta giocando molto bene, ha più temi in confronto a quella dell''anno scorso che aveva più forza sulle due punte quindi lo sviluppo e la finalizzazione poggiava sui due, mentre i termini si sono allargati. E' la squadra più gradevole a vedersi ed è favorita per lo scudetto, c'è sostanza come anche nel Napoli". Lo ha detto il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri all'Adnkronos sull'Inter campione d'Inverno ma sarà una sfida con il Napoli probabilmente fino alla fine. "Il Napoli ha vinto e anche sofferto con il Milan e la capacità di soffrire è importante", ha proseguito Ulivieri, rimasto sorpreso del successo della Roma a Bergamo. "La vittoria della Roma a Bergamo è stata una grande sorpresa".