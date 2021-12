Calcio: Allegri, 'Dybala non ha lavorato con la squadra, con il Cagliari non lo rischiamo'

20 dicembre 2021 a

Torino, 20 dic. - (Adnkronos) - "Dybala stamattina non ha lavorato con la squadra, non ha senso correre rischi". L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri annuncia così l'assenza di Paulo Dybala domani sera contro il Cagliari, ultimo match del 2021. "Dybala, Danilo, Chiesa e Chiellini saranno con la squadra dal 30 dicembre. Danilo è quello più indietro, ma gli altri ci saranno sicuramente. Ramsey è ancora più indietro", aggiunge Allegri in conferenza stampa.