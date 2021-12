Banco Alimentare: "Con Nespresso per progetto sociale e green"

20 dicembre 2021 a

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Quella con Nespresso è una partnership che ci aiuta notevolmente a collocare l'aiuto alimentare nel modo in cui lo intendiamo e cioè un cibo buono per la vita e non soltanto per la pancia. Un progetto che ci permette di collocarci nel valore sul piano sociale, sul piano ambientale e sul piano dell'economia circolare". Così Monica Tola, direttore del Banco Alimentare del Lazio, in occasione della consegna di 224 quintali di riso da parte di Nespresso, nell'ambito del progetto 'Da Chicco a Chicco'.

"Siamo particolarmente grati di questa donazione da parte di Nespresso e orgogliosi di questa partnership, perché ci consente non soltanto di aiutare le persone in difficoltà, ma di aiutarle con un prodotto che a volte facciamo fatica a recuperare. Si tratta infine di un prodotto particolarmente gradito da tutte le famiglie, italiane e straniere", aggiunge.