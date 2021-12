Afghanistan: Letta, 'dal Pd 100mila euro per Ong per protezione e sviluppo ruolo donna'

20 dicembre 2021 a

Roma, 20 dic (Adnkronos) - "Abbiamo raccolto 100mila euro all'incirca, li mettiamo a disposizione di 5 organizzazioni non governative che sono presenti in Afghanistan soprattuto per l'impegno legato al ruolo delle donne. I progetti sono in gran parte finalizzati a questo, a sostengo, difesa e protezione del ruolo delle donne in Afghanistan". Lo ha detto Enrico Letta presentando al Nazareno i risultati della raccolta fondi 'Insieme per il popolo afghano' lanciata dal Pd.

"Abbiamo deciso immediatamente dopo quel drammatico 15 agosto di far seguire alle parole di solidarietà i fatti. Una raccolta fondi che il Pd, la comunità dei democratici e delle democratiche, ha svolto in questi mesi, nel periodo delle Feste in giro per Italia, e l'impatto è stato molto positivo", ha spiegato il segretario del Pd.