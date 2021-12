20 dicembre 2021 a

Roma, 20 dic (Adnkronos) - "L'idea è quella di tenere, da febbraio ad aprile, 5 Agorà straordinarie in 5 grandi città, Milano, Padova, Firenze, Taranto e Palermo, che rilanceranno l'attenziome, i riflettori sui temi del Ddl Zan per consentirci di arrivare ad aprile per tornare alla carica in Parlamento". Lo ha detto Enrico Letta in una diretta Instagram con Alessandro Zan.