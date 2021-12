19 dicembre 2021 a

Roma, 19 doc. (Adnkronos) - “Solidarietà e vicinanza ai familiari dei tre operai morti per il crollo di una gru in un cantiere a #Torino. Non si può morire lavorando. La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità del Paese”. Lo scrive su Twitter il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli, vice presidente della Camera dei deputati.