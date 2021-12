Sport: Vezzali, ‘lavoro per dargli futuro solido e migliore affinché sia per tutti'

19 dicembre 2021 a

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Da quando ho assunto l'incarico di sottosegretario con delega allo sport, sostenuta dal Presidente Draghi, sto lavorando per dare un futuro solido e quindi migliore allo sport affinché sia per tutti. In questo ambito, madre di tutte le battaglie, è l'inserimento di insegnanti di scienze motorie nella scuola primaria perché il benessere psicofisico si acquista fin dalla tenera età, con la consapevolezza che ogni euro investito oggi rappresenta un beneficio per i nostri giovani e un risparmio sulle spese sanitarie". Sono le parole della sottosegretaria Valentina Vezzali al ‘Sole 24 Ore' dopo che nel testo della legge di bilancio all'esame del Senato mancano una serie di provvedimenti attesi da tutto il settore ancora alle prese con le ripercussioni della pandemia.