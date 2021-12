19 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Leggo della ipotesi di tagliare o accorpare la Commissione Affari Europei nel ridisegno delle Camere per la prox legislatura. Ho fiducia in chi ci lavora, sarebbe un errore molto grave, PESSIMO segnale in controtendenza con la crescente centralità europea nella nostra vita pubblica". Lo scrive in un tweet il deputato dem, Filippo Sensi.