Parlamento: Battelli, 'Commissione Politiche Ue va rafforzata non tagliata'

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Pensare di accorpare la Commissione Politiche Ue nella prossima legislatura significa indebolire le istituzioni. Tutti i grandi Paesi hanno commissioni dedicate. L'Italia, in questa fase, ha bisogno di rafforzare, cambiare regolamenti, non eliminare un organo parlamentare così importante". Lo scrive, su Twitter, il presidente della Commissione per le Politiche dell'Ue alla Camera Sergio Battelli (M5S).