Calcio: Pioli, 'gol annullato? Giroud è a terra e non fa nulla per procurare danno all'avversario'

19 dicembre 2021 a

Milano, 19 dic. (Adnkronos) - "Lo so che alla fine diranno che hanno applicato il regolamento ma un giocatore che è per terra e non fa nulla per procurare danno all'avversario come fa ad essere attivo, dispiace, la squadra meritava almeno di non perdere questa partita. Ora lecchiamoci le ferite e cerchiamo di fare meglio mercoledì". Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli, a Dazn sull'episodio finale del gol annullato al Milan per il fuorigioco di Giroud mentre era a terra.