+Europa: Ferrandelli, 'amministrative 2022 snodo cruciale'

19 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "Le amministrative del 2022 sono uno snodo cruciale per +Europa ma, anche per il Paese. Perché lì decideremo quale visione vogliamo dare ai territori. Territori che, oggi che siamo ancora in pandemia, hanno bisogno di una cosa soltanto: prossimità. Prossimità delle istituzioni, delle donne e gli uomini chiamati a guidarle. Prossimità che significa ascolto, aiuto, supporto. Ricostruzione dopo anni difficili. Dobbiamo farlo ora, non domani". Così Fabrizio Ferrandelli, presidente dell'assemblea di + Europa, intervenendo durante 'Speed', evento che si è svolto oggi a Milano.

+Europa, prosegue, "deve esserci e deve rivendicare con forza ruoli e competenze, avanzare le proprie idee e proposte. Esistono temi sui quali la politica non più attendere, da qui lo slogan scelto per questo incontro oggi a Milano. A Palermo lo abbiamo fatto. Prima di guardare alle alleanze abbiamo badato ai progetti e alle idee, alla discussione collettiva e alla condivisione di visioni e soluzioni per la città. Credo che +Europa possa e debba dare il suo apporto nella partita che il Paese gioca e noi ci vogliamo essere. E ci saremo. Non abbiamo coalizioni ideali, le costruiremo a partire da oggi: capendo le esigenze del Paese, mettendo insieme persone ed idee", conclude Ferrandelli.