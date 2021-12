19 dicembre 2021 a

Torino, 19 dic. (Adnkronos) - Importante vittoria del Torino per 1-0 sul Verona. I granata si impongono grazie al gol di Pobega al 26' del primo tempo ma soffrono oltremodo il Verona, rimasto in dieci uomini per l'espulsione di Magnani al 25' del primo tempo. La squadra di Juric sale così a 25 punti in classifica scavalcando proprio il Verona fermo a 23.