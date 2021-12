18 dicembre 2021 a

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - “Oggi con il Pd Sicilia per un'interessante Agorà democratica sulla violenza di genere. Un dibattito intenso sull'analisi e le prospettive per una rivoluzione culturale che oggi serve, e profondamente, sul tema che delinea un'emergenza nazionale da cui non possiamo togliere i riflettori”. A dirlo Nicola Oddati della Direzione nazionale del Partito democratico e coordinatore delle Agorà Democratiche.