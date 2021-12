18 dicembre 2021 a

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata alle 11.34 in provincia di Bergamo. Il terremoto è stato avvertito anche a Milano. L'epicentro della scossa è stato localizzato a Bonate Sotto.

"Terremoto #Lombardia. La nostra #SalaSituazioneItalia è in contatto con le strutture di #ProtezioneCivile sul territorio. Verifiche in corso" si legge in un tweet del Dipartimento di Protezione Civile.