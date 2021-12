Storia: ricompare ritratto perduto Maria Antonietta, acquistato da Reggia Versailles

18 dicembre 2021 a

Parigi, 18 dic. - (Adnkronos) - Un ritratto della giovane Maria Antonietta di Joseph Duplessis (1725-1802), pittore dei re e della nobiltà di Francia, è stato venduto all'asta per 175.500 euro dalla casa Aguttes, quadruplicando la sua stima. Sul dipinto della regina, che si considerava perduto, ha esercitato il diritto di prelazione il museo della Reggia di Versailles, che lo esporrà nelle sue collezioni.

Grégoire Lacroix, direttore del dipartimento di dipinti e disegni antichi della casa d'aste, ha riscoperto il ritratto della regina, moglie di Luigi XVI, in una collezione privata francese a un secolo dalla sua scomparsa. Precedentemente conosciuto come "La Petite Marquise", fu rinominato in seguito "Portrait de la dauphine de France, Marie-Antoinette de Lorraine-Habsbourg (1755-1793)". L'opera raffigura Maria Antonietta a soli 16 anni, quando era Delfina di Francia, ed era originariamente destinata a sua madre, l'imperatrice Maria Teresa d'Austria.

Esistono due versioni quasi identiche di questo quadro: un originale (andato perduto) e quello venduto all'asta, probabilmente realizzato nello studio di Duplessis, con l'aiuto dei suoi allievi.