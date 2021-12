Snowboard: CdM cross, Moioli trionfa a Cervinia

18 dicembre 2021 a

a

a

Cervinia, 18 dic. - (Adnkronos) - Torna al successo Michela Moioli nella Coppa del mondo di snowboardcross femminile. La campionessa olimpica in carica ha conquistato la prima vittoria stagionale individuale – diciassettesima in carriera, considerando anche il successo nella prova a squadre di Montafon – sulle nevi italiane di Cervinia, dove ha preceduto nella finale a quattro la statunitense Faye Gulini, l'australiana Belle Brockhoff e l'altra americana Lindsey Jacobellis. Dodicesima e fuori nei quarti di finale Caterina Carpano, così come Francesca Gallina quindicesima.

In campo maschile ad imporsi è stato l'austriaco Jakob Dusek sul canadese Eliot Grondin e lo spagnolo Lucas Eguibar. Migliore degli italiani Tommaso Leoni, arrivato in nona posizione, mentre più attardati gli altri azzurri con Lorenzo Sommariva 13esimo, Michele Godino 15esimo, Filippo Ferrari 16esimo, Matteo Menconi 18esimo.