Quirinale: Lupi, 'Salvini convochi vertice centrodestra per decidere linea comune'

18 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - È necessario individuare al più presto una linea comune di tutto il centrodestra sull'elezione del Presidente della Repubblica. Chiediamo a Matteo Salvini di convocare quanto prima un vertice di tutte le forze della coalizione per presentarsi uniti all'appuntamento e poter poi dialogare con le altre forze parlamentari. In ogni caso non dovranno esserci preclusioni sui nomi, a partire da quello di Silvio Berlusconi”. Lo afferma il presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi.