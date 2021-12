Quirinale: Labriola (Fi), 'Draghi resti premier'

18 dicembre 2021 a

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Il presidente Draghi non può che rimanere presidente del Consiglio per mettere al sicuro il Pnrr e far uscire il Paese dalla pandemia. Dubito che il presidente Draghi lasci la guida dell'Italia perché le missioni affidategli sono in corso d'opera". Lo afferma Vincenza labriola, deputata di Forza Italia.

"L'unica strada che resta per il Quirinale -aggiunge- è trovare una figura autorevole, europeista, atlantista, dai valori cristiani, che sappia rappresentare l'Italia. Il nuovo Capo dello Stato rappresenta una partita politica importante, basta scomodare o accendere i riflettori su Draghi, il centrodestra sarà unito nell'individuare un nome e votarlo, con l'auspicio che non ci siano veti ideologici e bagarre politiche, così da dare all'Italia il Presidente della Repubblica che merita”.