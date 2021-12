Mostre: Milano, inaugurata a Palazzo Pirelli 'La Chiesa Copta in Lombardia'

18 dicembre 2021 a

Milano, 18 dic. (Adnkronos) - È stata inaugurata oggi nello Spazio Eventi di Palazzo Pirelli la mostra 'La Chiesa Copta in Lombardia: una storia, una presenza' realizzata dalla stessa Chiesa copta, di cui i cristiani copti che vivono in Lombardia sono registi, narratori, protagonisti nelle immagini e nei testi che li illustrano e descrivono. Oltre al vice presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti all'inaugurazione sono intervenuti monsignor Mario Delpini arcivescovo di Milano e Antonio Anba vescovo della Diocesi cristiana copta ortodossa di Milano. L'inaugurazione è stata accompagnata da una preghiera in musica in lingua copta, un inno di benvenuto per i vescovi e di festività natalizia.

"Come istituzione guardiamo sempre con favore alle iniziative che contribuiscono alla coesione sociale e al bene comune - ha dichiarato Borghetti - e questa mostra va indubbiamente in questa direzione in quanto frutto del dialogo costruttivo tra copti e cattolici e nello stesso tempo significativo segnale di ecumenismo che rafforza la reciproca conoscenza e la stima tra le due confessioni religiose". Per l'arcivescovo Delpini "che questo evento si svolga in una sede istituzionale è un augurio per dire che tutti coloro che sono residenti in Lombardia hanno un luogo dove possono incontrarsi, una società che li accoglie e valorizza, che li incoraggia a scrivere la loro storia. Questa è la mia gratitudine per Regione Lombardia, la mia ammirazione per la Chiesa Copta e il mio augurio: chi visita questa storia sia incoraggiato a praticare la celebrazione e la solidarietà e ad essere coraggioso anche nelle prove".

Parole condivise da sua eminenza Anba. "Siamo lieti che questa mostra si svolga qui a Palazzo Pirelli a motivo dell'importante presenza delle nostre famiglie e dei nostri giovani su tutto il territorio lombardo. I fedeli della Diocesi copta sono presenti in Regione Lombardia fin dagli anni Settanta". L'esposizione racconta, attraverso un percorso che si articola in una ventina di pannelli, la storia dei copti sedimentata a partire dal primo secolo della predicazione cristiana. Una Chiesa che conta anche numerosi martiri, sacrificati dalle bombe del terrorismo fondamentalista. La mostra, ad ingresso gratuito e con green pass rafforzato, è aperta al pubblico dal 20 dicembre 2021 al 10 gennaio 2022 (a esclusione del 6 e 7 gennaio). Info e prenotazioni sul sito www.consiglio.regione.lombardia.it