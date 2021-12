Milano: spaccio di droga, due arresti nel Legnanese

18 dicembre 2021 a

Milano, 18 dic. (Adnkronos) - I carabinieri di Legnano hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Busto Arsizio (Varese), per detenzione e spaccio in concorso di sostanze stupefacenti, nei confronti di due uomini di 56 e 53 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine. L'indagine ha tratto origine dell'attività investigativa avviata per identificare l'autore degli spari d'arma da fuoco che il 9 gennaio scorso e la notte tra il 9 e il 10 maggio avevano colpito un'abitazione di Robecchetto con Induno, senza provocare feriti.

Le dichiarazioni delle vittime e le intercettazioni sull'utenza telefonica del 56enne - che si era trasferito a Vicenza dopo l'epidosio di gennaio -, hanno permesso di accertare uno stretto legame tra l'uomo e un 47enne della zona, il quale il 22 maggio scorso era stato arrestato perché in possesso di un revolver calibro 38 special con matricola abrasa e oltre 70 cartucce. Destinatario ad agosto di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, si era poi assunto la paternità delle esplosioni d'arma da fuoco contro l'abitazione di Robecchetto con Induno, a suo dire mosso da motivi di gelosia.

Nel corso delle attività d'indagine, volte a verificare le dichiarazioni del 47enne, "sono emersi legami con alcuni personaggi coinvolti nello spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina nella zona di Robecchetto con Induno e dei comuni limitrofi e in particolare con i due arrestati, inseriti appieno in un collaudato circuito di spaccio e con ruoli ben definiti. Si è accertato che il più giovane si occupava della consegna materiale dello stupefacente agli acquirenti mentre l'altro assumeva le decisioni più rilevanti e gestiva le risorse materiali e i capitali finanziari".