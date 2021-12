Manovra: Renzi, 'vanno in pensione i 'miei' 80 euro, da misura risultati significativi'

18 dicembre 2021 a

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Con il 2022 vanno in pensione i 'miei' 80 euro, dopo otto anni di onorato servizio, trasformati in una diversa riforma dell'Irpef. Penso che siano stati un'ottima misura fiscale, di giustizia sociale e incentivo ai consumi. I risultati sono stati molto significativi, come non dimentica mai di valorizzare l'ottimo professor Marco Fortis. Ora dobbiamo dare tutti una mano, affinché nei prossimi mesi l'inflazione, il caro bollette, le tensioni geopolitiche non blocchino la ripresa italiana". Così Matteo Renzi nella enews.