Infortuni: Tajani, 'più controlli, non si può morire così'

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Torino 3 morti e 3 feriti nell'ennesimo incidente sul lavoro. Un cedimento alla base di una gru ha provocato il crollo della struttura reticolare per la manutenzione della facciata di un palazzo. Una strage senza fine quella delle morti bianche, con i dati Inail su infortuni e decessi in forte aumento dovuti anche alla ripresa post lockdown delle attività produttive. Sicurezza e lavoro devono essere un binomio imprescindibile. Più controlli e applicazione delle norme a tutela dei lavoratori. Non si può morire così". Lo scrive sui social il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.