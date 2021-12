Infortuni: Fregolent (Iv),'fare piena luce su dinamiche incidente Torino'

18 dicembre 2021 a

a

a

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "La strage di Torino è un fatto terribile e sconvolgente che colpisce numerose famiglie, a cui va il mio cordoglio, a pochi giorni dal Natale". Lo dichiara Silvia Fregolent, deputata di Italia viva, a proposito dell'incidente che ha visto morire tre operai per il crollo di una gru in via Genova a Torino.

"È ora necessario -aggiunge- fare piena luce sulle dinamiche dell'incidente per capire se ci siano responsabilità dirette sull'accaduto anche se le vittime sul lavoro, in Italia ed in Piemonte, hanno raggiunto livelli inaccettabili per un Paese moderno e civile“.