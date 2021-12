Calcio: ds Dortmund, 'parleremo presto con Haaland'

18 dicembre 2021 a

Berlino, 18 dic. (Adnkronos) - Il direttore sportivo del Borussia Dortmund Michael Zorc vuole parlare presto con Erling Haaland del suo futuro. Si prevede che la superstar norvegese lascerà il club alla fine della stagione, con i più grandi club europei interessati a lui. "Nelle prossime settimane parleremo sicuramente con lui per avere anche più certezza di pianificazione", ha detto Zorc a Sky Sports prima della partita di Bundesliga con l'Hertha Berlino. "Certo, vorremmo che restasse a Dortmund oltre l'estate. Non dobbiamo darlo via, nemmeno per motivi economici".

Zorc ha escluso la possibilità che il 21enne se ne vada a gennaio, ma ha riconosciuto che il suo accordo consente un'uscita a luglio, affermando che "a determinate condizioni esiste la possibilità" di una cessione. "Ma abbiamo un contratto a lungo termine con lui, deve essere attivo, non noi".