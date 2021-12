18 dicembre 2021 a

Abu Dhabi, 18 dic. - (Adnkronos) - Simona Quadarella conquista la medaglia di bronzo negli 800 stile libero ai campionati del mondo in vasca corta di Abu Dhabi. Nel giorno del suo 23° compleanno la romana tocca in 8'07"99 alle spalle della cinese Bingjie Li, vincitrice in 8'02"90 e della russa Anastasiya Kirpichnikova (8'06"44). Sesta l'altra azzurra Martina Caramignoli (8'17"60).