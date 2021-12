Ue: a novembre inflazione Eurozona sale al 4,9%

17 dicembre 2021 a

Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - A novembre nuovo balzo dell'inflazione dell'area dell'euro che ha toccato su base annua il 4,9%, in aumento dal 4,1% di ottobre. L'aumento è ancorapiù significativo se si considera che nello stesso mese del 2020 il tasso era al -0,3%. Nell'intera Unione Europea l'inflazione è stata del 5,2%, in aumento dal 4,4% di ottobre. Un anno prima, era allo 0,2%. I dati diffusi da Eurostat mostrano i livelli annui più bassi di inflazione a Malta (2,4%), Portogallo (2,6%) e Francia (3,4%). I tassi annuali più elevati sono stati registrati in Lituania (9,3%), Estonia (8,6%) e Ungheria (7,5%). Rispetto a ottobre, l'inflazione annua è rimasta stabile in uno Stato membro ed è aumentata in ventisei.

Per l'Italia il dato di novembre era al 3,9%, in crescita di 0,7 punti rispetto al mese precedente e di 4,2 punti rispetto allo stesso mese del 2020.