Toscana: Premio Innovazione, lunedì i vincitori in Consiglio regionale

Firenze, 17 dic. - (Adnkronos) - Riflettori puntati sull'innovazione e sulle eccellenze imprenditoriali della regione con il Premio Innovazione Toscana 202, promosso quest'anno da Confindustria Toscana e Consiglio Regionale e organizzato dal Dih Toscana. La proclamazione dei vincitori e la cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti si tiene lunedì 20 dicembre, alle ore 14.30, nell'auditorium di palazzo del Pegaso a Firenze (via Cavour, 4).

Il Premio ha l'obiettivo di sostenere e valorizzare progetti ed esperienze imprenditoriali di successo che, nel corso degli ultimi 24 mesi, si siano adoperati per il rafforzamento delle radici e delle filiere locali e si siano distinti per aver contribuito allo sviluppo del territorio toscano attraverso una crescita quantitativa e qualitativa delle proprie attività e una forte attenzione all'occupazione, soprattutto giovanile, e ai percorsi di transizione in chiave digitale e di sostenibilità ambientale.

Quattro le sezioni a cui era possibile concorrere: premio “per le start up innovative”, “ricerca, sviluppo e innovazione digitale”, “brevetti” e “sezione speciale 2021 sostenibilità ambientale”. È inoltre previsto un premio speciale “Giovani”, un riconoscimento riservato a titolari o dirigenti d'impresa under 40 in concorso per una delle sezioni del premio, che si siano distinti per spiccate capacità imprenditoriali, per innovazione e/o per attività di ricerca dedicate allo sviluppo eco-sostenibile, con particolare attenzione alle imprese giovanili femminili.

Alla cerimonia intervengono il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, il presidente di Confindustria Toscana Maurizio Bigazzi, il presidente del digital innovation hub toscana Fabrizio Bernini, la presidente del comitato promotore del premio Silvia Ramondetta e l'amministratore unico di sviluppo toscana Orazio Figura. Presenti anche i membri del comitato promotore e della commissione giudicatrice composta da Gianluca Angusti, Lorenzo Zanni, Fabia Romagnoli, Andrea Arienti e Chiara Cappelli.