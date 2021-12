Quirinale: Salvini, 'Draghi resti premier, d'accordo con Economist'

17 dicembre 2021 a

Palermo, 17 dic. (Adnkronos) - "Draghi resti premier". A dirlo, durante una pausa del processo sul caso Open Arms, in corso a Palermo, conversando con alcuni cronisti in aula, è il leader della Lega Matteo Salvini. Parlando dell'Economist, secondo cui Draghi è un “premier competente e rispettato”, dice: "Sono assolutamente d'accordo". Per The Economist l'elogio all'Italia non è “per l'abilità dei suoi calciatori, che hanno vinto l'Europeo, né per le sue pop star, che hanno vinto l'Eurovision Song Contest, ma per la sua politica”. Secondo la rivista, Draghi è “un premier competente e rispettato a livello internazionale”.

Grazie a lui, e alla “maggioranza che ha sepolto le divergenze a sostegno di un programma di profonde riforme”, l'Italia è uscita da una crisi riuscendo a riprendersi meglio di Francia e Germania, scrive sempre la rivista.